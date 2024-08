Saisie de Drogue et de Médicaments Prohibés : Plus de 230 kg de Chanvre Indien et Médicaments Saisis à Tamba, Matam, et Keur Ayip

Rédigé le Mercredi 14 Août 2024 à 08:12 | Rédigé par Rédaction

Saisie massive par les Douanes : Plus de 230 kg de chanvre indien et de médicaments prohibés d'une valeur totale de 206 millions de francs CFA ont été interceptés à Tamba, Matam et Keur Ayip.