Saint-Louis : un étudiant en langue arabe tue son père

Un drame s'est produit jeudi dernier vers 15 heures, au village de Peul Dios, dans la commune de Diama, à Saint-Louis. Un étudiant en langue Arabe a tué son père à l'aide d'une bonbonne de gaz pleine. "Le commerçant A. B., 65 ans, est mort dans des conditions atroces. Il a succombé après avoir reçu à la tête une bonbonne de gaz pleine" renseigne l'observateur. Les membres de sa famille, qui se sont précipités dans la véranda après avoir entendu un bruit assourdissant, l’ont trouvé inerte baignant dans une mare de sang. L’incident est survenu alors que famille s’apprêtait à prendre le déjeuner. Personne ne connaît les raisons qui ont poussé le suspect à commettre son acte. Juste après la scène, C. B. s’est dirigé dans la forêt du village. Il a été rattrapé par les gendarmes «à l’issue d’une longue course-poursuite», relève la même source. «L’auteur présumé a accepté de répondre aux questions des gendarmes-enquêteurs (sans indiquer) les raisons qui l’ont poussé à attenter à la vie de son père», souligne l'observateur . C. B. a été déféré au parquet de Saint-Louis, lundi dernier. Le journal indique même qu’il a été par le passé condamné à trois mois ferme pour Coups et blessures volontaires. Il avait assommé son frère avec une brique. Son père a été inhumé samedi à Peul Dios.