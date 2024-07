Saint-Louis : Les Pêcheurs Artisanaux Exigent une Nouvelle Étude d'Impact Environnemental

Les pêcheurs artisanaux de la Langue de Barbarie ont demandé la réalisation d'une nouvelle étude d'impact environnemental pour le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, situé entre la Mauritanie et le Sénégal.



Cette demande a été formulée jeudi lors d'un sit-in à Saint-Louis, où les manifestants portaient des brassards rouges pour exprimer leur mécontentement face à ce projet développé par les compagnies BP et Kosmos.



Mame Moussé Ndiaye, secrétaire général de l'Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis (APALSL), a mis en garde contre les graves conséquences écologiques que subissent les pêcheurs de cette région historique, qualifiant la situation de "désastre écologique".



" Ce qui nous réunit aujourd’hui ici, c’est un sentiment de désarroi, un sentiment d’injustice sociale par rapport à d’honnêtes gens. Vous savez tous ce que la pêche représente au niveau du Sénégal, surtout ici à Saint-Louis ", a-t-il déclaré, dénonçant la menace sur la pêche.



Dans leur mémorandum, les pêcheurs ont demandé "une nouvelle étude d'impact environnemental par un cabinet indépendant et impartial".



Mamadou Sarr, président de la commission environnement de l'APALSL, a exprimé son désarroi face à l'impact de l'exploitation du gaz sur la pêche.



"Il est bien connu que l'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact significatif sur notre activité de pêche et nos vies. Notre seule source de revenus, c'est la mer et le poisson", a-t-il souligné, dénonçant une "catastrophe écologique" et réclamant une compensation pour les pêcheurs.