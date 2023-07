(SANTE) NOMINATION des Directeurs Régionaux: Ce Syndicaliste dénonce le non respect des normes administratives

Le syndicaliste conteste l'application du décret 2020-936 concernant la nomination des directeurs régionaux de la santé. Il remet en question le choix des personnes nommées, estimant que le processus favorise une seule catégorie de fonctionnaires, sans prendre en compte l'éventail de compétences présentes dans le secteur de la santé.



Le syndicaliste soulève également des inquiétudes quant à la légalité du processus d'adoption du décret, s'interrogeant sur la possibilité d'adopter, d'enregistrer et de publier un décret le même jour, une démarche qui semble déroger aux normes administratives habituelles. Il appelle à une révision du profil des directeurs régionaux pour une gestion plus efficace du système de santé, ainsi qu'à une refonte des procédures de modification et d'adoption des décrets