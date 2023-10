S'il est élu, Mouhamed Boune Abdallah Dione promet de ne pas concentrer tous les pouvoirs en tant que

L'ancien premier ministre,Mouhamed Boune Abdallah Dione, parle déjà son projet étant président du Sénégal. L'ex responsable politique au sein du parti au pouvoir compte briguer la présidence de la République du Sénégal et prend les choses au sérieux. Invité dans l'émission Fram Facc , il a abordé quelques de ses priorités, s’il est élu président. Boun Abdallah Dione promet, s’il est élu, de ne pas concentrer tous les pouvoirs en tant que président de la République. Le législatif, le judiciaire et le l’exécutif auront chacun sa liberté d’action. L'ancien chef du gouvernement est donc d’un ferme avis que le président de la République doit aussi laisser les autres pouvoirs exercer librement leurs fonctions, sans aucune influence possible.