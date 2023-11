Rokhayatou Koité Derrière Abdoulaye Dièye s'engage pour l'Empowerment des Femmes à Thies

Une Nouvelle Ère pour les Femmes de Thies

Rokhayatou Koité, présidente du Gie Takku Ligueye des femmes de Grand Thies et également présidente de l'association soutien et assistance des enfants démunis du Sénégal, a annoncé la création d'un nouveau groupement de femmes à Fayu, s'inscrivant dans son projet d'élargissement de son réseau à d'autres quartiers. Cette initiative, alignée sur son slogan "s'unir pour travailler", vise à renforcer l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus, la lutte contre l'insalubrité, et l'insertion dans une mutuelle sociale pour l'assurance maladie.

Le groupe s'engage également pour la protection de l'environnement et envisage de lancer des formations en transformation de fruits et légumes. Ces efforts s'inscrivent dans un cadre plus large de soutien social, soutenu par le DG Abdoulaye DIEYE, dont l'apport a été crucial pour la création de ce nouveau Gie. Sa contribution constante à la population de Thies, notamment en appuyant les groupements de femmes, les daras, et en dotant les postes de santé de médicaments, est hautement reconnue.

Cette initiative reflète également les réalisations du président Macky Sall, dont les efforts ont été salués par Koité. Elle a exprimé son soutien au candidat Amadou Ba de la coalition Benno Bok Yakar pour les élections du 25 février 2024, marquant ainsi un engagement politique en faveur de la continuation de ces projets sociaux et de développement.