Richard Toll: Une fille âgée de 21 ans étrangle son bébé

À Richard-Toll, une affaire criminelle, mais aussi tragique secoue la tranquillité du village de Keur Birane . Une domestique âgée de 21 ans a étranglé son bébé né deux jours plus tôt jusqu'à ce que mort s'ensuit. La mise en cause a été déférée par la gendarmerie au parquet de Saint-Louis pour infanticide. Des sources proches révèlent K. M. était incapable d'identifier l'auteur de sa grossesse. C'est ainsi qu'elle a alors étranglé à mort le bébé, deux jours après l'accouchement, selon des sources de Seneweb. Juste après les faits, la célibataire âgée de 21 ans a tenté de camoufler son crime. Histoire de faire croire au personnel de santé que son nouveau-né était malade, elle s'est rendue dans une structure sanitaire de Richard-Toll. Démasquée et dénoncée, K. M. a été arrêtée par la brigade territoriale de Richard-Toll. Soumise à un interrogatoire serré, elle a fini par avouer avoir tué son bébé par strangulation. Au terme de l'enquête, elle a été présentée hier lundi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis pour infanticide. Elle file directement vers la chambre criminelle, après enquête du juge d’instruction chargé de son dossier.