Révélation choquante à l'Université de Thiès : Le Ministre Abdourahmane Diouf confronté à la détresse de la Chambre 54 «Daara-Ji»

La récente visite du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Abdourahmane Diouf, à l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT-T), a été marquée par un moment poignant. Les étudiants ont vigoureusement contesté les tentatives des autorités universitaires visant à orienter la visite du Ministre afin d'occulter certaines réalités du campus.



Le porte-parole des étudiants, Barro, a exposé de manière catégorique au Dr Abdourahmane Diouf les conditions déplorables qui règnent sur le campus, en particulier dans la fameuse Chambre-54, surnommée Daara-Ji. Cette chambre abrite plus de 30 personnes entassées dans des conditions inhumaines, avec des équipements rudimentaires et un manque criant d'espace vital.



Les étudiants ont dénoncé divers problèmes, notamment le manque d'eau potable, les conditions de restauration déplorables, et l'infirmerie défaillante obligeant les étudiants à se rendre en ville pour recevoir des soins médicaux.



Malgré ces difficultés, les étudiants gardent espoir en l'avenir, espérant des améliorations avec les nouvelles autorités. Le Ministre a promis de prendre des mesures pour soulager leurs souffrances, notamment en terminant les travaux du nouveau campus des «1000 lits», en améliorant les services de restauration et médicaux, et en garantissant un meilleur système de transport pour les étudiants.