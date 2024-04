Révélation : Diomaye Faye encaisse déjà 324 milliards F CFA dans les finances publiques

Selon les informations du journal Wal fadjri Quotidien dans son édition de ce vendredi, l'État était censé recevoir cette semaine une somme de 324 milliards de francs CFA, attendue à la Banque centrale depuis mardi dernier.



Ces fonds, provenant de partenaires techniques et financiers, sont destinés à combler le déficit budgétaire du pays, selon les déclarations du quotidien. Ils offriront un certain soulagement aux nouvelles autorités, commente une source citée par Wal fadjri.



Le journal révèle également que les bailleurs de fonds avaient gelé les financements pour le Sénégal pendant les mois de janvier, février et mars, période marquée par une tension politique élevée."