Retrait des troupes américaines du Niger : Accord avec les autorités nigériennes

Les États-Unis ont accepté vendredi de retirer leur millier de soldats du Niger, en réponse à la demande des autorités nigériennes suite au coup d'État de juillet dernier. L'accord a été conclu lors d'une réunion à Washington entre le numéro deux de la diplomatie américaine, Kurt Campbell, et le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine. Une délégation américaine se rendra au Niger pour finaliser les détails du retrait des troupes engagées dans la lutte antijihadiste. Cette décision intervient dans un contexte où le régime militaire au Niger a renforcé ses relations avec la Russie, tandis que la présence américaine était devenue contestée après le coup d'État. Les troupes américaines, engagées dans la lutte antijihadiste au Sahel, disposent d'une importante base de drones à Agadez. Des milliers de manifestants avaient récemment exigé leur départ sans délai à Niamey. Le retrait des troupes américaines s'inscrit dans un changement de dynamique sécuritaire dans la région, avec l'arrivée d'instructeurs russes et l'établissement d'une coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie. Les violences jihadistes persistent dans la région, affectant le Niger, le Burkina Faso et le Mali, tous trois confrontés à des coups d'État militaires récents."