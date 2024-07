Retrait des Phases Nationales de Navétanes de la Région de Matam : Non-conformité aux Exigences du Cahier des Charges

Le mercredi, l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) a annoncé qu'il retirait à la région de Matam l’organisation des phases nationales de Navétanes en raison du "non-respect des exigences du cahier des charges", selon des informations obtenues par l’APS.



Selon le communiqué de l’ONCAV, cette décision a été prise après une évaluation approfondie et en raison des difficultés rencontrées par l’ORCAV de Matam pour satisfaire les conditions requises. "Nous avons décidé de transférer les phases nationales de 2024 en raison des manquements observés", a déclaré l’ONCAV dans sa notification adressée à l’ORCAV de Matam.



L’ONCAV a souligné dans sa lettre que le respect du cahier des charges est crucial pour assurer le bon déroulement des phases nationales. Cette décision a été prise après plusieurs tentatives de résolution des problèmes avec les différents acteurs et autorités locales.



Initialement prévues en août et septembre sur neuf sites de la région, les phases nationales de Navétanes voyaient la région de Matam s'engager à hauteur de 142 millions de francs CFA, représentant 70% d'un budget total de plus de 204 millions de francs CFA.



Samba Ndiaye, Président de l’ORCAV de Matam, a expliqué que cette décision découle du manque de réactivité des autorités locales, qui avaient promis de financer les activités. En mai dernier, une réunion du Comité Régional de Développement (CRD) avait eu lieu avec la présence du Président de l’ONCAV, Amadou Kane, et une délégation de Dakar avait inspecté les sites prévus.



Il est à noter que l’ONCAV avait également retiré l’organisation de cette compétition à Matam en 2013 pour des raisons similaires.



aps