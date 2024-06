Retour des Pèlerins Sénégalais : El Malick Ndiaye Annonce des Améliorations pour les Prochaines Éditions

Le premier groupe de pèlerins sénégalais est revenu des Lieux Saints de la Mecque après avoir accompli le Hajj de l'édition 2024. Ils ont voyagé à bord de l'Airbus A330-Neo d'Air Sénégal et ont été chaleureusement accueillis par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, le directeur de l'aéroport Cheikh Bamba Dieye, et le directeur général de la santé Barnabé Ndiaye.



Le ministre El Malick Ndiaye s'est réjoui des conditions d'accueil de ce premier groupe de 285 pèlerins et a assuré que toutes les mesures avaient été prises pour que le Hajj se déroule dans les meilleures conditions possibles, tout en promettant des ajustements pour les futures éditions.



"Comme vous le savez, il y a de nombreuses difficultés durant les pèlerinages, mais nous vous assurons qu'après cette édition, nous procéderons à une évaluation et commencerons à préparer la prochaine édition. Nous sommes ici pour les accueillir comme lors de leur départ, suivant les instructions du Président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement. Nous venons leur apporter le soutien, la bienvenue, et les prières du Président de la République. Nous comptons sur vous pour prier afin que nous puissions accomplir notre mission", a déclaré El Malick Ndiaye.



Il a également présenté ses condoléances au nom du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement aux familles des défunts.



"Nous prions pour le repos de leur âme. Nous prions également pour que les autres pèlerins encore à la Mecque rentrent sains et saufs. Nous sommes venus vous dire bienvenue et vous exprimer toute notre gratitude", a-t-il conclu.