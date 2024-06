République des Valeurs: Massamba Diop démissionne

Rédigé le Jeudi 27 Juin 2024 à 23:59 | Lu 52 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

C'est un responsable du parti République des valeurs ( RV /Réewum Ngor) du président Thierno Alassane Sall qui décide de claquer la porte. Massamba Diop n'est plus le coordonnateur département dudit parti. Ce membre des cadres du parti dirigé par le candidat malheureux à l'élection président du 24 mars dernier, Massamba Diop a annoncé son départ du parti après quelques années de compagnonnages en tant que responsable fondateur de cette structure politique d'envergure nationale et internationale. C'est à travers un point de presse qu'il présidait ce jeudi 27 juin à Thiès qu'il a quitté le navire. "Je suis au regret de vous annoncer ma démission du parti de la République des Valeurs ( RV/ Réewum Ngor). Cette démission est une convenance personnelle axée sur nos ambitions politiques. Nous sommes obligés de tracer un autre chemin...", a soutenu Massamba Diop. Le désormais ancien responsable de la RV rappelle, dans son propos, les qualités intrinsèques de son ex mentor Thierno Alassane Sall qu'il considère plus "qu'un leader pour nous c'est frère, un ami que nous respectons beaucoup", ajoute - t - il. Pour lui, "ce qui est important pour nous, nous serons toujours présents aux côtés des Sénégalais, particulièrement la population Thiessoise pour continuer le travail que nous faisons tous les jours dans le cadre de l'autonomisation, du développement durable , entre autres".