Réponse du Ministre de l'Éducation Moustapha Guirassy aux Propos de Abbé Latir Ndiaye sur les Déclarations de Ousmane Sonko concernant le Port du Voile

Dans une intervention récente, le Ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, a réagi fermement aux critiques exprimées par Abbé Latir Ndiaye en réponse aux propos du Ministre Ousmane Sonko sur le port du voile. Ce débat s'inscrit dans un contexte plus large d'inclusion sociale et scolaire au Sénégal.

Contexte de la Controverse

Lors de la célébration de l'excellence académique, Ousmane Sonko avait abordé la question de l'inclusion scolaire, insistant sur la nécessité d'une école ouverte à tous les enfants, indépendamment de leurs croyances religieuses ou de leur apparence. Cette déclaration a suscité une réaction immédiate de certaines figures religieuses, dont Abbé Latir Ndiaye, qui a critiqué le Ministre pour ses propos.

La Réponse de Moustapha Guirassy

Moustapha Guirassy a tenu à rappeler que l'intervention de Sonko s'inscrivait dans un cadre de promotion de l'inclusion et de l'excellence. Il a souligné que la question posée par un élève de Dara concernant l'intégration des enfants dans le système scolaire avait été au centre des discussions. Guirassy a insisté sur le fait que les écoles, qu'elles soient laïques ou religieuses, doivent respecter la Constitution sénégalaise et garantir l'inclusion de tous les enfants, y compris ceux qui portent des signes religieux distinctifs comme le voile ou la croix.

Importance de la Laïcité et de l'Inclusion

Le Ministre a rappelé que le Sénégal est une république laïque, où la Constitution garantit la neutralité de l'État et l'inclusion de tous les citoyens. "Notre chère Constitution met en avant une laïcité qui fait le bonheur du Sénégal et sa singularité", a-t-il affirmé. Guirassy a insisté sur le fait que les règlements intérieurs des écoles ne peuvent en aucun cas contredire les principes constitutionnels de la nation.

Un Message de Paix et de Cohésion

En réponse aux critiques d'Abbé Latir Ndiaye, Guirassy a exprimé sa surprise face à ce qu'il considère comme des attaques infondées et dangereuses. Il a souligné que le discours de Sonko visait à protéger tous les enfants, indépendamment de leur religion, et à promouvoir une éducation inclusive et respectueuse des diversités. "C'est un message républicain qui protège nos enfants, magnifie l'église et les religions, et souligne l'importance de l'éducation religieuse", a-t-il déclaré.

Vers une Réforme de l'Éducation

Guirassy a également évoqué les efforts du gouvernement pour réformer les Daras et les écoles catholiques, afin d'assurer une meilleure coordination et une inclusion plus efficace de tous les enfants. Il a insisté sur l'importance de valoriser et de sécuriser ces enfants dans leur parcours éducatif, tout en respectant la diversité culturelle et religieuse du Sénégal.

Le Ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, a appelé à un retour au calme et à la réflexion sur les véritables enjeux de l'inclusion scolaire. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger et à inclure tous les enfants dans le système éducatif, en conformité avec les valeurs de tolérance et de respect qui caractérisent le Sénégal.