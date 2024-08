Rentrée Scolaire : Le Premier ministre Favorise les Tailleurs Locaux pour la Confection des Uniformes

À l'approche de la prochaine rentrée scolaire, le Premier ministre a sollicité le ministre de l'Éducation nationale pour qu'il réoriente la commande des uniformes scolaires en favorisant les tailleurs locaux des quartiers où sont situées les écoles. Cette initiative vise à renforcer la proximité et à soutenir l'économie locale, tout en mettant en place des mesures incitatives pour formaliser les activités de ces artisans, selon une source officielle.



Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de prioriser la construction de nouveaux instituts spécialisés, afin d'assurer une meilleure inclusion au sein du système éducatif sénégalais. Il a également souligné l'importance de l'intégration de la langue des signes dans la formation des enseignants, ainsi que l'amélioration des conditions pédagogiques et logistiques pour les enfants en situation de handicap.



Ces directives, issues du dernier Conseil des ministres, mettent en lumière l'engagement du gouvernement à renforcer l'accessibilité et la qualité de l'éducation au Sénégal, tout en soutenant les acteurs économiques locaux.