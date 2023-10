Rentrée 2023: Fallou Barr offre un lot de fournitures scolaires aux élèves de Ndieyene Sirakh et de Diol

Les élèves de la commune de Ndieyene Sirakh peuvent commencer à afficher le sourire en ce début de rentrée scolaire. Comme à son habitude, le président du mouvement And Suxalli Ndieyene Sirakh, Fallou Barr a remis un important lot de fournitures scolaires aux apprenants des localités de Ndieyene et Diol. Le président dudit mouvement est préoccupé par la situation de la commune de Ndieyene Sirakh qui a réellement besoin d'un coup de main pour le développement de cette localité. Outre l'éducation, cette ville a des difficultés routières. Car le président Fallou a mis en avant le manque de routes bitumées, principale cause de la non-circulation des activités économiques. Ainsi ils appellent le gouvernement à avoir plus de considération envers les populations de ladite commune.