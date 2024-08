Rencontre entre le Président et le Khalife Général des Mourides à l'occasion de la Journée Nationale de l'Arbre

Ce dimanche en début d’après-midi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu en audience par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, après avoir officiellement inauguré la 41ème édition de la Journée nationale de l’arbre, selon les observations de l’APS.



Accompagné d’une délégation restreinte comprenant les ministres Serigne Guèye Diop (commerce), Daouda Ngom (environnement) et Jean Baptiste Tine (intérieur), le chef de l’Etat a franchi l’entrée du salon d’honneur de la résidence de Darou Miname (Touba-centre) à 13h15, où réside le khalife général des mourides.



À l’entrée, la délégation a été accueillie par Serigne Cheikh Khadim et Serigne Thierno Mbacké, fils et frère du khalife respectivement.



Lors de cette rencontre d'environ une heure, divers sujets ont été abordés, notamment la Journée nationale de l’Arbre, l'association Touba Ca Kanam, et les préparatifs du grand Magal de Touba.



Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a manifesté une émotion visible face à cette visite de courtoisie. Il a formulé des prières pour la réussite des missions du Président de la République avant de poursuivre l’entretien à huis clos.



Le thème de cette 41e édition de la Journée nationale de l’Arbre est : ‘’Rôle du Reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique’’.

aps