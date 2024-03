Réduire les risques des inondations à Thiès: Le maire de la ville et ses partenaires lancent le projet "Adaptation basée sur les écosystèmes" (ABE)

Rédigé le Mercredi 6 Mars 2024 à 08:43 | Lu 33 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a présidé, hier, un atelier consacré de la mise en place de la plateforme dynamique pour réduire les risques des inondations dans le plateau de Thiès dans le cadre du projet "Adaptation basée sur les écosystèmes", en présence des agents et conseillers de ladite institution municipale, des autorités administratives dans l'administration territoriale, entre autres. Ledit projet est pilotée par l'Agence Sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte ( ASERGMV). Cet atelier va permettre aux acteurs de trouver des réponses face aux inondations qui causent chaque année beaucoup de désagréments à travers les eaux pluviales dans plusieurs quartiers de la cité du rail, mais aussi de mettre en place des systèmes anti - érosion pour améliorer les terres agricoles dans les zones concernées comme les commune de Fandène, Mont Rolland et Notto Diobass. En outre, ce projet repose sur quatre composantes qui sont liées à la gouvernance vertueuse, à la conservation du patrimoine propre à la ville de Thiès, à la restauration dans les écosystèmes menacés et à la capitalisation des résultats acquis avec une bonne communication. Pour rappel, au mois de décembre dernier, le ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, en partenariat avec le Fonds mondial pour l'environnement ( FEM), a lancé à Dakar, ce projet d'une valeur de 5 milliards de francs CFA. Il concerne deux zones d'intervention à savoir : la réserve de biosphère du Ferlo et le plateau de Thiès.