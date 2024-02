Réaction de Massaly à la Plainte de Diagne

Mohamed Lamine Massaly a vivement réagi à la plainte déposée par le maire Ousmane Diagne, l'accusant de port d'arme lors des événements violents survenus le vendredi dernier. Massaly, dans son discours, a catégoriquement nié les accusations portées contre lui, les qualifiant de "pur mensonge" et de "calomnie". Il a également mentionné avoir déposé une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse contre le maire Diagne.



Massaly a accusé le maire Diagne de manipuler les jeunes de sa commune pour des fins politiques, les mettant en danger en les utilisant comme "chairs à canon". Il a déclaré que Diagne avait tenté de mobiliser ces jeunes pour attaquer le siège de son parti et sa maison familiale, sous de fausses accusations de violence armée de sa part contre les manifestants.



Dans sa défense, Massaly a fait appel à la solidarité nationale, invitant les responsables de Dakar, de la mouvance présidentielle, et les citoyens sénégalais à se lever contre ce qu'il considère comme des ennemis de la République. Il a loué les efforts du président Macky Sall pour le développement et la stabilité du Sénégal, mettant en avant les progrès réalisés dans divers secteurs tels que les infrastructures, la santé, et l'éducation.



Massaly a également appelé à un dialogue national pour éviter une crise plus profonde, soulignant l'importance de la stabilité politique pour l'avenir du Sénégal. Il a exhorté les familles à protéger leurs enfants des manipulations politiques et a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur rôle dans la protection de la République.