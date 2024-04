RDC : Judith Suminwa Tuluka, la première femme cheffe du gouvernement

Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a nommé lundi la première femme Premier ministre du pays, réalisant ainsi une promesse de campagne et franchissant une étape importante vers la formation d'un nouveau gouvernement après sa réélection fin de l'année dernière.







Ancienne ministre de la Planification, Judith Suminwa Tuluka entre en fonction alors que la violence s'intensifie dans l'est du pays, riche en minéraux et bordé par le Rwanda. Ce conflit de longue date a entraîné le déplacement de plus de 7 millions de personnes selon les Nations unies, faisant de cette région l'une des pires crises humanitaires au monde.



Un engagement envers la paix : les Priorités de Tuluka dans un Contexte de Crise



Dans son premier discours après sa nomination à la télévision d'État, Tuluka a promis de travailler pour la paix et le développement. Cependant, la formation d'un nouveau gouvernement pourrait prendre des mois, nécessitant des négociations intensives avec de nombreux partis politiques.



"Mes pensées vont à l'est et à tous les coins du pays, qui sont aujourd'hui confrontés à des conflits avec des ennemis parfois cachés", a-t-elle déclaré, faisant référence au conflit impliquant de nombreux groupes armés, certains étant soupçonnés d'être soutenus par l'armée rwandaise. "Je pense à toutes ces personnes, et mon cœur va vers elles." Euronews