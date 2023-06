Qu'est-ce qui cause la graisse abdominale? Les 6 aliments qui favorisent l'accumulation de graisse abdominale

La graisse abdominale se forme lorsque votre foie contient trop de graisse, qui commence alors à déborder et à s'enrouler autour de vos organes. Cette graisse viscérale peut provoquer des problèmes de santé car elle entrave le fonctionnement de vos organes tels que le cœur, le pancréas, les intestins et votre vésicule biliaire. Plus vous avez de graisse abdominale, plus vous courez le risque de développer une hypertension artérielle, un diabète, une maladie cardiaque, des problèmes de circulation et des gonflements dans tout votre corps.



La graisse viscérale est également biologiquement active et libère des cytokines qui provoquent une inflammation, endommageant les cellules de votre corps, ce qui rend la perte de poids plus difficile à l'avenir (résistance à l'insuline). La graisse abdominale est généralement causée par un régime riche en glucides, la consommation excessive d'aliments contenant du sucre, de l'amidon ou du fructose. Elle peut également être déclenchée par des aliments inflammatoires qui endommagent le foie, provoquant un débordement de graisse. De plus, des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, produisent également plus de graisse viscérale et sous-cutanée autour du ventre.



Dans cet article, vous apprendrez quels sont les 6 pires aliments qui favorisent la graisse viscérale abdominale, afin que vous puissiez commencer à les éliminer de votre alimentation. J'expliquerai également comment le stress provoque la graisse abdominale et les mesures que vous pouvez prendre pour y remédier. N'oubliez pas que cet article est à but éducatif, n'hésitez donc pas à consulter votre médecin si vous avez des préoccupations médicales.



1. Les graisses trans

Les aliments les plus nuisibles qui favorisent l'accumulation de graisse abdominale sont les huiles hydrogénées comme l'huile de soja, de maïs, de canola, de coton, de tournesol et la margarine. Ces dernières sont souvent utilisées pour cuisiner des aliments de restauration rapide, des plats à emporter, et elles sont présentes dans tous les aliments emballés que l'on trouve dans les supermarchés. Malgré leur appellation d'"huiles végétales", elles sont en réalité fabriquées à partir de céréales hautement transformées, impliquant des solvants et des produits chimiques toxiques pour vos cellules hépatiques. Elles sont également riches en acides gras oméga-6 qui augmentent l'inflammation dans tout votre corps, provoquant une accumulation de graisse dans votre foie, qui déborde ensuite dans votre ventre.



2. Céréales et Farine



Les aliments riches en amidon comme le pain, les céréales, les biscuits, les pâtes, les craquelins, les pâtisseries et les beignets sont tous chargés de glucides raffinés. Étant donné qu'ils sont élevés sur l'index glycémique, ils se transforment rapidement en sucre (glucose) dans votre sang. Tout excès de sucre est ensuite converti en graisse et stocké dans vos cellules graisseuses, et en tant que graisse viscérale sous votre ventre. Même les grains entiers ont cet effet.



3. Fructose

Le fructose est un type de sucre présent dans les fruits, il représente 50% du sucre de table et fait également partie de l'agave et du sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS). Le problème est que vos cellules n'utilisent pas le fructose comme énergie, comme elles le feraient avec le glucose ordinaire. Le fructose est directement décomposé dans votre foie.



4. Isolats de protéines de soja

Les isolats de protéines de soja sont parmi les pires additifs alimentaires que vous puissiez ingérer. Ce sont des protéines végétales bon marché et hautement transformées qui proviennent de soja OGM cultivé avec de fortes quantités de glyphosate, un herbicide dangereux qui est toxique pour votre foie.



5. Boissons gazeuses (régulières et diététiques)

J'ai déjà mentionné que les boissons gazeuses sont sucrées à la fois avec du glucose et du fructose qui se transforment en graisse autour de votre estomac. Mais même les boissons diététiques vous font accumuler de la graisse indirectement, car elles contiennent des édulcorants artificiels comme l'aspartame et le sucralose.



6. Boissons alcoolisées

Si vous consommez des boissons alcoolisées régulièrement, vous êtes beaucoup plus susceptible de développer à la fois de la graisse viscérale et sous-cutanée. L'alcool impose un lourd fardeau à votre foie, car c'est un solvant, le foie doit le décomposer en petites particules pour le détoxifier.



Stress et Cortisol

Maintenant que vous êtes au courant des aliments que vous devriez éviter si vous voulez brûler/prévenir la graisse abdominale, il est important de comprendre comment le stress peut également déclencher l'accumulation de graisse abdominale.

En conclusion, la graisse abdominale peut être causée par un certain nombre de facteurs, notamment une alimentation riche en certains types d'aliments et un niveau élevé de stress. Cependant, en évitant ces aliments et en gérant votre stress, vous pouvez réduire votre graisse abdominale et améliorer votre santé globale. Comme toujours, il est important de consulter un professionnel de la santé pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.