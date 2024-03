Problèmes d'assainissement au quartier Cité Lamy : Barra Diakhaté interpelle les autorités

Rédigé le Dimanche 10 Mars 2024 à 23:05 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les femmes battantes de Cité Lamy, quartier niché dans la commune de Thiès Ouest, ont célébré le 08 mars, Journée internationale des droits des femmes vendredi. Ces dernières ont choisi Barra Diakhaté, fils du terroir pour honorer son engagement dans l'autonomisation et surtout dans la cause humaine. M. Diakhaté a profité de cette journée symbolique pour dénoncer les problèmes d'assainissement au sein dudit quartier. Par la même occasion, le Directeur des Ressources Humaines à l'hôpital de Touba, a interpellé les autorités compétentes sur cette problématique environnementale qui perdure. D'ailleurs, il a pris l'engagement avec ses collaborateurs d'accompagner les femmes du quartier Cité Lamy dans le cadre d'une formation sur l'éducation financière et la gestion des ressources financières pour mieux mener des activités génératrices de revenues.