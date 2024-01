Primaire républicaine: Donald Trump remporte le caucus de l'Iowa, renforce son statut de favori

L'ancien Président Donald Trump a remporté lundi soir la primaire de l’Iowa, première étape dans la course à l’investiture du Parti républicain en vue de la présidentielle américaine du 5 novembre.

Selon les projections de plusieurs médias dont l’Associated Press, le milliardaire new-yorkais a réalisé une victoire écrasante qui renforce son statut de favori pour affronter le candidat démocrate, le Président Joe Biden, lors des élections générales.

La deuxième place se joue toujours entre l’ancienne ambassadrice des États-Unis à l’Onu, Nikki Haley, et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, relève l’agence Bloomberg. Le scrutin de l’Iowa revêt une grande importance dans la course pour le ticket républicain. Selon les observateurs, cette étape donne un aperçu sur le candidat qui va jouer les premiers rôles dans ce scrutin.

La primaire de l’Iowa a gagné en importance dans les années 70 lorsque le candidat démocrate George Stanley McGovern a réalisé une percée inattendue dans cet État connu pour ses activités agricoles. Cet ancien membre du Congrès, qui a perdu les présidentielles face au Républicain Richard Nixon en 1972, avait défrayé la chronique en remportant, à la surprise générale des observateurs, le caucus de l’Iowa.

Depuis, les médias ont commencé à attacher une importance particulière à ce scrutin inaugural, un facteur qui a conféré à cet État un rôle politique prononcé dans l’arène électorale américaine. L’importance de ce caucus s’est accrue avec la course présidentielle de 1976 lorsque Jimmy Carter, encore inconnu, va réussir une montée fulgurante après une année d’intenses activités pour rallier le soutien des comtés et villages de cet État du Midwest. Sputnik