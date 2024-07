Présidentielle Américaine : Joe Biden Se Retire de la Course

Le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé dimanche qu'il retirait sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 5 novembre prochain.



Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le président sortant a déclaré : "Ce fut le grand honneur de ma vie d’être votre président. Et même si j’ai eu l’intention de me faire réélire, je crois qu’il est dans l’intérêt du parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur mes fonctions de président pour le reste de mon mandat."



À 81 ans, Joe Biden a récemment suscité des doutes chez ses partisans et les Américains en général quant à ses capacités physiques et psychologiques à briguer un nouveau mandat. Son retrait réduit les chances du Parti démocrate de conserver le pouvoir, alors que son adversaire républicain, Donald Trump, gagne en popularité dans les sondages, surtout après la tentative d'assassinat dont il a récemment été victime.



Les appels à son retrait, venant principalement du camp démocrate, s’étaient intensifiés ces derniers jours.