Présidentielle 2024: Massamba Diop RV: "Thierno Alassane Sall est le Candidat le plus Crédible du Pays"

Dans une réunion en grande pompe à Thiès, Massamba Diop de Reewum Ngor a fait une déclaration de soutien à Thierno Alassane Sall, affirmant son choix comme candidat pour l'élection présidentielle 2024. L'annonce a été accueillie par des applaudissements retentissants.



Massamba Diop a loué Alassane Sall comme "l'homme politique le plus crédible au Sénégal". Il a cité l'engagement de Sall envers l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, la promotion du mérite, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption comme quelques-uns des domaines où Sall a déjà fait preuve de leadership et de compétence.



Selon Diop, l'expérience et la compétence de Sall sont incontestables, ayant déjà servi en tant que ministre et ayant démontré qu'il est un véritable homme d'État. Il a exprimé son espoir que les Sénégalais voteront en reconnaissant ces atouts.



Il a également souligné le dévouement de Sall envers le Sénégal et l'Afrique en général, mentionnant notamment un incident récent où Sall a pris position contre l'expulsion de travailleurs africains d'un pays d'Afrique du Nord. Pour Diop, c'est cet engagement envers la justice et l'égalité qui le distingue comme un leader.



En termes d'objectifs de politique nationale, Diop a mis en avant l'engagement de Sall à créer des emplois pour les jeunes, un sujet de préoccupation majeure étant donné que la jeunesse représente plus de 70% de la population sénégalaise. De plus, la promesse de Sall de développer le secteur artisanal et de réintroduire un service de chemin de fer moderne sont des initiatives qui, selon Diop, amélioreront le bien-être des citoyens.