Présidentielle 2024: Anta Babacar Ngom présente son programme à Thiès

Candidate à l'élection présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom était à Thiès dans le cadre de ses tournées politiques pour présenter ses projets aux Sénégalais. Face aux Thièssois, l'entrepreneur a dévoilé son programme qu'elle a réservé à la capitale ferroviaire. "Tous ces régimes qui ont passé par là ont laissé Thiès derrière les rangs du développement. J'ai parcouru les communes de la région de la région et j'en ai profité pour constater leurs principales doléances. Par exemple à Cayar, si vous me donnez ce pays je ferais tout pour que ces bateaux étrangers qui creusent nos ressources quittent ce pays pour permettre à nos jeunes de rester dans ce pays et de pouvoir travailler correctement", a déclaré Anta Babacar. Poursuivant sa communication, la candidate à l'élection souhaite créer une nouvelle ville à Khombol pour pouvoir décentraliser les activités économiques du pays. Parlant de la ville de Thiès, la fille de Babacar Ngom souhaite créer des hôtels haut de gamme pour dynamiser l'économie touristique de Thiès.