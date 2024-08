Près de 200 migrants arrivent aux Canaries après un périlleux voyage de 6 jours en mer

L'immigration maritime continue, malgré les dangers et les incertitudes. Récemment, un groupe de 196 migrants a quitté Mbour il y a six jours pour atteindre ce dimanche le port d'El Hierro, aux îles Canaries, à bord de deux bateaux. L'agence de presse espagnole EFE rapporte que ces migrants proviennent du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie.



Le premier bateau a accosté à La Restinga, avec à son bord 175 personnes, dont 13 mineurs et 7 femmes. Le second bateau transportait 21 personnes d'origine subsaharienne, dont une femme. Ainsi, selon le journal Les Échos qui reprend l'information de l'agence espagnole, un total de 196 migrants sont arrivés ce dimanche au port de La Restinga, sur l'île d'El Hierro.



Les migrants ont raconté aux autorités du port qu'ils avaient entamé ce périple il y a six jours depuis Dakar, au Sénégal. Parmi eux se trouvaient des ressortissants de Gambie, du Cameroun et du Sénégal. Cinq individus, dont une femme enceinte, ont été transportés à l'hôpital insulaire Virgen de los Reyes pour recevoir des soins. Les autres passagers ont été conduits au Centre d'accueil temporaire pour étrangers (CATE) à San Andrés, dans la municipalité de Valverde. Là, ils sont pris en charge par les membres de l'ONG Corazón orange - Ebria Sonko et resteront en détention temporaire avant d'être redirigés vers d'autres services en dehors de l'île.



---



dakaractu