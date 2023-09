Préparation de la journée mondiale du nettoyage de la planète

Rédigé par Hanne Abou le Mercredi 13 Septembre 2023 à 08:07 | Lu 34 fois

16 septembre 2023, c'est la journée mondiale du nettoyage de notre planète : le "World Clean Up Day". À Thiès, l’ambassadeur de word clean Up Day, Demba Diop, dans le cadre de la préparation de cette journée de nettoyage a rencontré plusieurs acteurs dans la ville de Thiès pour une bonne réussite de cet événement annuel. Un programme chargé est ainsi proposé ce samedi à la mairie de ville, aux partenaires, porteurs de voix, associations et autres. S’agissant le nettoyage, plusieurs sites dans les trois communes ont été ciblés. Du côté matériel, Demba interpelle les autorités, pour la réussite de la journée.