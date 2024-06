Préparation de la Tabaski : Sensibilisation de la brigade régionale d'hygiène de Thiès sur la gestion des carcasses et la santé des moutons

À l'approche de la Tabaski, la brigade régionale d'hygiène de Thiès a lancé des opérations de sensibilisation et de surveillance dans les lieux de vente de moutons. Ce mercredi, elle s'est rendue à Nguéniène, dans le département de Mbour, pour informer les acteurs conformément aux directives du président de la République et de son gouvernement datant du 15 avril 2024.



Le capitaine Idrissa Ndiaye explique : "Lorsque de nombreuses personnes se regroupent dans un lieu déterminé, le risque sanitaire est élevé. La brigade intervient dans les lieux de vente de moutons pour une communication centrée sur trois points principaux. Tout d'abord, la gestion des carcasses d'animaux, un enjeu crucial durant les préparatifs de la Tabaski. Le décret 2002-1094 recommande l'incinération ou l'enfouissement des carcasses. Si ces dernières sont abandonnées à l'air libre, des individus malintentionnés pourraient les dépecer pour les revendre à des gargotes et restaurants. Ensuite, il y a l'attention à porter à la santé des animaux, en vérifiant la présence d'œdèmes, de plaies, etc. Enfin, le troisième point concerne l'usage abusif d'antibiotiques par les vendeurs, ce qui peut entraîner la présence de ces substances dans la viande."



Les acheteurs sont également ciblés lors de ces opérations préventives, explique le chef de la brigade régionale d'hygiène de Thiès : "Nous leur recommandons d'adopter les gestes barrières, étant donné la poussière présente dans ces lieux de vente de bétail. Ils doivent se protéger avec des masques et accorder une attention particulière à la santé du bétail. Les vendeurs de denrées alimentaires ne sont pas oubliés, car des activités connexes gravitent autour des lieux de vente de moutons. Nous les sensibilisons sur le respect des règles élémentaires d'hygiène, notamment la désinfection des ustensiles et le lavage des mains."