Préparatifs élections 2024: Le parti Rewmi lance l'opération " Gnibisi"

Dans cette réunion, idrissa seck et ses collaborateurs ont lancé l'opération « Gnibissi » ou « le retour des ex-camarades du parti ».

En cours de réunion, le deuxième vice-président du parti Rewmi Abdoulaye Ndoye, a annoncé une grande tournée nationale que le président Idrissa Seck effectuera des 46 départements du pays.

Dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle de février 2024, l'ancien président du conseil économique social et environnemental, Idrissa Seck a convoqué, , une réunion du Secrétariat national de son parti élargi à l’ensemble des structures de Rewmi, ce samedi 8 juillet 2023, à Thiès. Le but est de former une grande coalition en perspective de la présidentielle de 2024.