Popenguine: L'Etat du Sénégal s'engage à accompagner l'achèvement des travaux du sanctuaire Marial

Le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué ce samedi 18 mai, une visite au nouveau sanctuaire Marial de Popenguine. Il a été accueilli par Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar et d'autres d'autres autorités de l'Eglise.



Prenant la parole, le Chef de l'Etat a réitéré l'engagement du gouvernement d'achever les travaux du sanctuaire Marial de Popenguine. A cette occasion, le Président Faye a assuré que ces travaux seraient menés à bien dans les meilleurs délais, dans le but d'offrir aux pèlerins des conditions propices pour l'hébergement des hôtes.



Au cours de cette visite, le Président Bassirou Diomaye Faye a évoqué le sens du rassemblement, vecteur de la cohésion sociale, privilégiant la ferveur spirituelle et la solidarité qui unissent les différentes communautés d'obédiences confondues.



A la fin de son speech, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a adressé ses voeux à la communauté catholique tout en leur souhaitant un bon pèlerinage Marial.



En outre, il a exprimé son espoir pour que cet événement religieux puisse renforcer la foi et l'engagement des fidèles envers les valeurs commune de la nation.



Pour sa part, l'Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a délivré le message de la communauté chrétienne au président de la République. "Nous vous remercions de ce déplacement pour marquer de votre estime et de votre volonté de parachever l'oeuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'Etat. Les pèlerins qui se réuniront ici à l'occasion de cette 136 édition du pèlerinage de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête du Sénégal sans oublier vos intentions particulières", a déclaré l'Archevêque.



Pour rappel, cette visite s'inscrit dans le cadre de la 136 e édition du pèlerinage Marial de Popenguine, célébrée du 18 au 20 mai 2024. Le thème de cette année est "Avec Marie notre Mère, marchons ensemble pour un Sénégal de Justice et de Paix".