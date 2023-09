Politique à Thiès: Les Dinosaures doivent-ils céder leur place?

Remaniement politique à Thiès et élections présidentielles 2024

Remplacement du personnel politique à Thiès : une impérieuse nécessité à la veille des présidentielles 2024

Dans la ville de Thiès, la vie politique a longtemps été dominée par des figures qui, bien que charismatiques, semblaient déconnectées des réalités quotidiennes des habitants. Un vent de changement souffle désormais sur la ville, annonçant des bouleversements cruciaux à l'aube des élections présidentielles de 2024.

La nouvelle vague de Thiès

Avec des acteurs tels qu'Abdoulaye Dièye, Mamadou Thiaw, Massaly, Ousseynou Diouf, Ousmane Diop, Babacar Diop, Ousmane Diagne, Djiby Sarr Habib Kane, Saliou Ndiaye, Abdoulaye Sow, Mbaye Dione, Magueye Boy, Lamine Ngom et d'autres, Thiès est devenue le berceau d'un renouveau politique. Ces figures, bien que nouvelles, ont su déstabiliser une politique de grands discours et de promesses non tenues, symbole de la vieille garde.

Les enjeux des présidentielles 2024

La proximité de ces jeunes politiciens avec la population tranche avec l'attitude de l'ancienne génération, et cela pourrait s'avérer déterminant lors des prochains scrutins. Alors que le remaniement est évoqué dans les coulisses du pouvoir, nombreux sont ceux qui estiment que le moment est venu d'intégrer ces voix fraîches et dynamiques au sein des sphères décisionnelles nationales.

L'enjeu est de taille : renouer le lien entre l'État et le citoyen, restaurer la confiance, et préparer le Sénégal à une nouvelle ère politique, plus transparente et représentative de ses diverses composantes.

Vers un renouvellement du paysage politique national

Si le remaniement envisagé se concrétise, cela pourrait marquer le début d'une transformation profonde de la politique sénégalaise, avec Thiès en fer de lance. Pour le bien de tout un pays et la vitalité de sa démocratie, il est temps que les acteurs politiques s'alignent véritablement sur les aspirations et les besoins du peuple sénégalais. A moins que Babacar Diop, M Ousmane Diagne qui sont de l'autre Camp ne prennent la relève.