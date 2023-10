Plusieurs pays d'Afrique souhaitent adhérer aux BRICS

Toute une série de pays africains ont exprimé leur volonté d'adhérer aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a déclaré ce lundi Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères. Toute une série de pays africains ont exprimé leur volonté d' adhérer aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a déclaré ce lundi Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères."Dans le cadre de la nouvelle dynamique qu'ont pris les BRICS, de nombreux partenaires africains manifestent un intérêt soutenu tant pour l'éventuelle participation à l'organisation que pour le développement d'une coopération étroite, la construction d'une coopération commerciale et d'investissement avec les pays des BRICS", a-t-il indiqué lors d'une table ronde intitulée "Le XVe sommet des BRICS: bilan et perspectives pour la Russie". Il n'a pas voulu préciser les noms de ces pays car il s'agit d'un "processus étiré dans le temps". Fin août, lors du sommet à Johannesburg, les BRICS ont invité six nouveaux pays, qui seront membres à part entière du groupe dès janvier prochain. Il s'agit de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie et de l'Iran. En outre, 17 autres États ont déposé des demandes d’adhésion, selon la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor . L’Algérie, le Bangladesh et l’Argentine en font partie. Sputnik