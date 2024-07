Plantation de plus de 100 arbres à l’unité 4 des Parcelles assainies de Golf Sud

Les jeunes de l’unité 4 des Parcelles assainies, membres du Projet de développement de l’unité 4 (PRODEV4), ont collaboré avec le service départemental des eaux et forêts de Guédiawaye pour planter 120 arbres dans leur quartier de Golf Sud. Cette initiative a eu lieu lors de la sixième édition de la journée de nettoyage et de reboisement, comme l’a observé l’APS.



"Parmi les arbres plantés, le moringa, connu sous le nom de nebeday, représente 40% des espèces demandées, car il est essentiel de planter des variétés souhaitées par les habitants, facilitant ainsi leur entretien", a expliqué le capitaine Daouda Bodian, chef du service départemental des eaux et forêts de Guédiawaye.



Présent pour soutenir les jeunes, le capitaine Bodian a salué l’implication significative du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, ainsi que la participation de nombreux agents des eaux et forêts.



"Cette initiative a également bénéficié de la contribution des travailleurs du programme Xëyu Ndaw yi, de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte, et de la Direction de l’environnement et des établissements classés", a ajouté le capitaine Bodian. Mathioye Ndiaye, président du Prodev4, a exprimé sa gratitude envers le ministère pour son soutien crucial à cette édition.



"Depuis 2019, nous organisons chaque année une journée de nettoyage et de reboisement dans notre quartier, avec un taux de survie de 85% des arbres plantés. Ce succès est dû à la responsabilisation de chaque arbre à une personne ou une famille", a expliqué M. Ndiaye.



Mamadou Sakhir Ndiaye, président de la commission communication du Prodev4, a mentionné que, en dehors de cette journée spéciale, les jeunes du quartier organisent des séances d’investissement humain chaque dimanche dans différents secteurs.



Il a exprimé sa satisfaction face au reverdissement du quartier grâce à Prodev4. "Avant 2019, il y avait peu d’arbres ici. La plupart de ceux que vous voyez ont été plantés depuis l’avènement de Prodev4", a-t-il précisé.



Le Projet de développement de l’unité 4 (Prodev4) des Parcelles assainies est une association créée en avril 2019 pour améliorer le cadre de vie de ce quartier des Parcelles assainies, rattaché administrativement à la commune de Golf Sud, dans le département de Guédiawaye.