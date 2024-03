Planification du projet d'amnistie : Réunion décisive ce lundi

Aujourd'hui, nous devrions en savoir plus sur les modalités d'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie, adopté en Conseil des ministres la semaine dernière. Selon Les Échos, la conférence des présidents se réunit ce lundi pour établir le calendrier de travail.



Le projet de loi a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, en fin de semaine dernière et sera soumis en procédure d'urgence aux députés. Il est prévu que la commission technique soit convoquée dans les 48 heures et que la session plénière se tienne avant la fin de la semaine, selon le journal.