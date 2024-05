Passation de service à l'AIBD SA : Le nouveau DG engage les travailleurs à l'excellence

Après 18 mois de direction de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD SA), Abdoulaye Dièye, directeur général sortant, transmet le flambeau à Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye.



Lors de la cérémonie de passation, Abdoulaye Dièye a exprimé sa gratitude envers l'ensemble du personnel de l'AIBD SA et a souhaité plein succès à son successeur. Il a également rendu hommage à l'ancien président Macky Sall, et a dressé un bilan des réalisations accomplies pendant son mandat.



Le nouveau directeur général, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, a affirmé son engagement envers sa mission. Il a exhorté ses collaborateurs à se mettre au travail avec détermination et à être au service du peuple sénégalais. Il a souligné l'importance de chaque contribution individuelle pour le développement du pays et a appelé à une collaboration dynamique pour concrétiser la vision du président de la République.



M. Dièye a rassuré les travailleurs en affirmant qu'il travaillerait avec sérieux et transparence pour rendre l'institution performante. Il a souligné l'importance de la bonne santé et de la performance de l'outil de travail pour atteindre les objectifs fixés. Il s'est engagé à corriger les injustices et à œuvrer pour le bien-être de tous les employés, tout en rappelant que les réalisations passées ne sont que le début d'une nouvelle étape pour l'AIBD SA.