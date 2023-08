Parrainages élection présidentielle de 2024: El Hadji Malick Gakou obtient 10 000 parrains à Thiès

Lutter pour la libération d'Ousmane Sonko est l'un des combats du leader du Grand Parti, El Hadji Malick Gakou. "Nous continuons à témoigner au président Ousmane Sonko notre solidarité face à l'épreuve et exigeons sa libération immédiate pour se rétablir convenablement avec sa famille afin de continuer son combat pour le Sénégal", a annoncé le leader. venu à Thiès dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle de 2024, Malick Gakou a obtenu 10 000 parrainages à Thiès. Interrogé sur la séparation entre yewi askanwi et khalifa sall, Gako répond : « Je ne suis pas dans cette belle ville de Thiès en tant que membre de la Conférence des dirigeants de Yewwi Askan Wi. Je suis à Thiès pour dérouler mon programme, notamment celui du Grand Parti. La conférence des dirigeants de Yewwi Askan Wi s'est exprimée à travers un communiqué de presse. Je maintiens cette déclaration. " Quant à l'émigration clandestine, il lance un appel au gouvernement : « Dans l'immédiat, nous en appelons à la responsabilité du gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour endiguer définitivement ce phénomène qui nuit à l'avenir économique et social de notre pays, pour lui, la perte de la vie humaine en mer est une tragédie qu'il ne faut pas négliger ». Concernant le système pour développer la région de Thiès, Malick Gakou donne des idées. Selon lui, Thiès doit jouer pleinement son rôle dans le développement de notre pays. secteur privé. «Il est nécessaire d'identifier des domaines d'expertise et des ressources spécifiques dans la région pour favoriser la croissance économique et créer des emplois durables », a-t-il déclaré lors de sa déclaration.