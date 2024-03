Pape Djibril Fall alerte sur les enjeux de l'élection présidentielle au Sénégal

Le candidat à l'élection présidentielle, Pape Djibril Fall, a salué la maturité du peuple sénégalais lors de son vote à Thiadiaye (Mbour, ouest), soulignant les enjeux cruciaux de cette période pour le pays.



"Le Sénégal est en train de traverser un virage extrêmement dangereux. Donc, nous ne devons pas faire d'erreur, mais nous sommes réconfortés par ce qu’on a vu comme maturité et conscience dans tous les bureaux de vote", a-t-il déclaré après avoir voté au bureau 17 du collège de Thiadiaye.



Il a également souligné que cette élection est une célébration de la démocratie sénégalaise, exprimant sa gratitude envers Dieu et envers le peuple sénégalais pour leur mobilisation précoce et leur engagement dans ce processus crucial.



Pape Djibril Fall a particulièrement remercié et loué le soutien de toutes les populations de la commune urbaine de Thiadiaye.