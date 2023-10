Pape Alioune Diallo, candidat à la présidentielle sénégalaise, innove avec une application de parrainage

Pape Alioune Diallo : Un candidat innovant pour la présidentielle sénégalaise

Pape Alioune Diallo : Un candidat innovant pour la présidentielle sénégalaise

Dans le paysage politique sénégalais actuel, Pape Alioune Diallo se démarque par sa vision innovante et sa volonté de changement. Candidat à la présidentielle, il a récemment partagé ses réflexions et ses critiques sur la situation actuelle du pays.

Une application de parrainage innovante

Face aux défis du parrainage, Diallo a conçu une application permettant d'amasser des parrains sans doublons. Cette initiative montre sa capacité à utiliser la technologie pour résoudre des problèmes concrets.

Critiques envers la gestion d'Amadou Ba

Diallo n'a pas hésité à exprimer ses critiques envers le Premier ministre actuel, Amadou Ba. Il a notamment évoqué la flambée des prix, citant l'exemple du gombo dont le coût a explosé en une année. Il a également remis en question les déclarations de Ba concernant le coût des moutons lors de la Tabaski, ainsi que sa gestion du sport et de l'élevage.

Engagement envers le Sénégal

Malgré les obstacles, Diallo reste déterminé à servir son pays. Il a souligné l'importance de la jeunesse dans le futur du Sénégal et a exprimé sa déception face à certaines décisions politiques. Pour lui, le moment est venu de construire le pays ensemble, que ce soit l'opposition ou le pouvoir.

Une vision pour l'avenir

Diallo a partagé sa vision pour un Sénégal prospère, mettant l'accent sur l'innovation et l'autonomie. Il croit fermement que le pays peut faire plus avec moins de ressources et envisage un avenir où le Sénégal ne dépendra pas uniquement des aides étrangères.