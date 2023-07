Ousmane sonko annule la cérémonie d'investiture et recommande un concert de casseroles ce samedi à partir de 20H30

Le président du parti pastef,Ousmane Sonko, dans sa déclaration de ce vendredi, a annulé la cérémonie d’investiture comme candidat à la Présidentielle de PASTEF, prévue initialement ce samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. “Nous avons encore largement le temps de procéder à cette cérémonie" informe l'opposant dans une vidéo en live sur les réseaux sociaux. À la place de cette cérémonie, Ousmane Sonko invite les Sénégalais à un concert de casseroles à 20h 30 et à arborer du rouge pour exprimer leur mécontentement face à la politique de Macky Sall. Pour rappel, "ce jeudi 13 juillet 2023, à l’issue d’un processus d’investiture transparent et démocratique, Ousmane Sonko, jouissant de l’intégralité de ses droits civils et politiques, est désigné à l’unanimité des suffrages exprimés, candidat de PASTEF-Les Patriotes (son parti) pour l’élection présidentielle du 25 février 2024", indique sa formation dans un communiqué. Pour anticiper les choses , l'investiture a eu lieu jeudi lors d'une réunion de la Haute autorité de régulation du parti (HARP), un organe de Pastef, qui a validé les décisions issues des délégués des 46 départements du Sénégal et de la Diaspora , d'après le communiqué.