Ousmane Sonko et les Forces de Sécurité

Ousmane Sonko, la figure emblématique du Pastef, est actuellement sous la protection des forces de défense et de sécurité, selon les dernières nouvelles. Cela survient alors que Sonko était en plein déplacement vers Dakar dans le cadre de sa 'Caravane de Liberté', qui a dû être interrompue en cours de route.



Les membres et les sympathisants de son parti avaient fait part de leur inquiétude à propos de sa disparition soudaine depuis quelques heures. Actuellement, Sonko est en bonne santé et est en train d’être acheminé à son domicile à la Cité Keur Gorgui.