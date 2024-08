Ousmane Sonko en Visite à Touba : Rencontre avec le Khalife Général des Mourides Avant le Grand Magal

Ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a été accueilli par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, lors d’une visite à Touba en prélude à la 130ème édition du Grand Magal. Cet événement religieux, marquant l'exil du fondateur du mouridisme, aura lieu vendredi.



Arrivé à la résidence du khalife à Darou Miname peu avant 15 heures, le chef du gouvernement était accompagné d'une délégation restreinte comprenant notamment Moussa Balla Fofana, ministre des Collectivités territoriales, Khady Diene Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Alioune Sall, ministre de la Communication, Cheikh Diba, ministre des Finances, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires.



Ousmane Sonko a souligné, dans son allocution, l'importance accordée par l'État au Magal, un événement religieux qui reflète l'œuvre et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une visite privée, mais d'un ziar officiel au nom du gouvernement, visant à solliciter les prières et les conseils du khalife pour mener à bien la mission confiée par les Sénégalais.



Le Premier ministre a également renouvelé l’engagement du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à résoudre les problèmes d'eau et d'assainissement à Touba dans les cinq prochaines années, une directive reçue directement du président.



En réponse, Serigne Mountakha Mbacké a exprimé son espoir dans ce projet majeur et son estime pour le chef de l’État, affirmant son soutien aux initiatives de développement et de société du gouvernement.



---

aps