Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux "La convocation des Assises de la justice exprime la volonté du gouvernement.."

Nommé à la tête du Ministère de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de Presse Sénégalaise (Aps), est revenu sur les Assises de la justice qui concernent la quatrième édition du Dialogue national qui se tiendra le mardi prochain au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio.



"La convocation des Assises de la justice exprime la volonté du gouvernement de faire jouer à la justice sa partition, c'est - à - dire rendre la justice au nom du peuple sénégalais et jouer pleinement son rôle dans le concert de la République", a déclaré l'enfant du quartier Aiglon de la commune de Thiès - Nord.



Ousmane Diagne de poursuivre : "Le Dialogue national vise à examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, identifier les dispositions légales et réglementaires ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer, et élaborer une feuille de route pour la mise en eouvre des solutions dégagées", a - t - il expliqué.



Pour lui, les conclusions des travaux vont permettre au Sénégal de "disposer d'un régime de privation de liberté mieux encadré". Après la cérémonie d'ouverture, des commissions et sous - commissions seront mises en place.



Les travaux vont durer deux jours ( du mercredi jusqu'au lundi 3 juin prochain. Il faut noter que la restitution sera faite mardi 4 juin. Ce Dialogue national verra la participation des institutions constitutionnelles (Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, entre autres), les professionnels de la justice, les médias, la société civile, les autorités coutumières, etc.



Pour rappel, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va présider, mardi prochain, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), la cérémonie d'ouverture de la quatrième édition du Dialogue national. Le Dialogue national est axé sur le thème : "La réforme et la modernisation de la justice".