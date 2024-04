Opération de la gendarmerie : Interpellation de 61 migrants entre Dakar, Mbour et Fatick

La gendarmerie nationale a récemment mené une nouvelle opération dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine. Grâce au renforcement du dispositif de surveillance, conformément aux instructions du haut commandant le général Moussa Fall, 61 candidats ont été appréhendés entre Dakar, Mbour et Fatick, selon les informations obtenues par Seneweb auprès du chef de la Divcom.



"En effet, au cours de la nuit du 20 au 21 avril, les brigades territoriales de Ouakam, Yenne et Fimela ont respectivement intercepté trois, 41 et 17 candidats. Le bilan de l'opération fait état de 61 candidats, dont trois convoyeurs, un recruteur international, 26 Ghanéens, huit Guinéens, deux Maliens et un Burkinabé", a déclaré le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.



Selon la même source, les gendarmes ont également saisi un moteur hors-bord de 40 CV, 1 820 litres de carburant et deux pirogues.



