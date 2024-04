Omar Pène endeuillé par la disparition de Baila Diagne.

Rédigé le Vendredi 12 Avril 2024 à 15:49 | Lu 32 fois Rédigé par Rédaction

Découvrez l'annonce du décès de Baila Diagne, producteur et agent qui a découvert Omar Pène dans les années 70, le propulsant ainsi vers le statut d'icône de la musique sénégalaise. Cet article présente les faits et offre ses condoléances à la famille et au monde de la musique.