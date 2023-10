Octobre Rose:Journée de consultation du cancer du sein et du col de l'utérus à l'ISM Thiès

Octobre rose à l'ISM Thiès: Journée de consultation du cancer du sein et du col de l'utérus

Comme à son habitude, l'école ISM Thiès a organisé ce mercredi une journée de sensibilisation et de dépistage pour lutter contre les cancers du sein et de l'utérus, les cancers les plus répandus et les plus mortels au monde.

L'initiative a vu la participation de « Badienou Gox » et de nombreux bénévoles qui sont venus assurer la journée. La quasi-totalité des élèves, parents d’élèves et riverains ont bénéficié de cette précieuse séance de consultation.

Selon les sages-femmes présentes, pour prévenir ces deux maladies, il est essentiel de pratiquer une bonne hygiène. Elles insistent également sur l'importance d'accepter d'être consulté régulièrement par des spécialistes.

Pour le directeur, Dr Sow, ces activités s'inscrivent dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de l'école. L'objectif est de participer activement au développement du territoire où l'école est implantée, dans toutes les directions.