Niger: réouverture des frontières terrestres et aériennes avec cinq pays limitrophes

La réouverture des frontières survient quelques jours avant la fin de l'ultimatum exigé par la CEDEAO, qui n'exclut pas l'usage de la "force" s'il n'est pas respecté, afin de rétablir l'ordre constitutionnel.

Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec cinq pays frontaliers ont été rouvertes, près d'une semaine après leur fermeture lors d'un coup d'État ayant renversé le Président élu Mohamed Bazoum, a annoncé le 1er août un des membres du "Conseil national pour la sauvegarde de la patrie" (CNSP) à la télévision nationale. "Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes" à "compter de ce jour", a-t-il déclaré. Toutes les frontières terrestres et aériennes du Niger avaient été fermées le 26 juillet.

La réouverture des frontières avec cinq pays limitrophes survient quelques jours avant la fin de l'ultimatum pour rétablir l'ordre constitutionnel, exigé dimanche par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui n'exclut pas l'usage de la "force" s'il n'est pas respecté.

Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO se réunissent du 2 au 4 août à Abuja au sujet de la situation au Niger, a annoncé l'organisation régionale dans un communiqué. Sputnik