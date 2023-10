Netanyahou annonce la troisième étape de la guerre contre le Hamas

Le Premier ministre israélien a déclaré que son pays était dans la troisième phase de sa guerre contre le Hamas, avec notamment l'élargissemet de son invasion terrestre de la bande de Gaza. Visant la destruction du potentiel militaire et administratif du Hamas, Israël mène la guerre "étape par étape", a indiqué Benjamin Netanyahou.Israël est entré dans la troisième étape de sa guerre contre le Hamas , a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans un communiqué publié sur le compte X de son bureau."Nous sommes en pleine guerre. Nous nous sommes fixés pour objectif clair de détruire le potentiel militaire et administratif du Hamas. Nous le faisons systématiquement. La première étape de blocage est terminée. La deuxième étape - les frappes aériennes contre eux - se poursuit. La troisième étape est que Tsahal a étendu son invasion terrestre de la bande de Gaza. Il le fait par étapes mesurées et très puissantes, réalisant des progrès méthodiques, étape par étape", a estimé le chef du gouvernement israélien.Depuis le début du conflit, le 7 octobre, le nombre de victimes dans la bande de Gaza a dépassé les 8.000 personnes, dont la moitié sont des enfants, et environ 18.000 ont été blessées. Plus de 1.400 personnes sont mortes en Israël. En outre, selon diverses estimations, le Hamas pourrait détenir plus de 200 prisonniers. Sputnik