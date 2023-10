Nécrologie : décès du journaliste Daouda Laye Badiane correspondant radio Sénégal kolda

Le journaliste de Radio Sénégal (public) Daouda Laye Badiane est décédé samedi au Centre hospitalier régional de Kolda (sud) des suites d’une maladie, a appris l’Aps de ses proches. Agé de 45 ans et natif du village de Tandiem dans le département de Bignona (Ziguinchor, sud), M. Badiane a longtemps évolué dans différentes stations régionales de Radio Sénégal. Journaliste à Radio-senegal , Daouda Laye Badiane a démarré à la station de Kolda avant d’être affecté à celle de Kaolack (centre) où il s’était fait un nom, une signature. Depuis deux ans, il était retourné à la station de Kolda, démembrement de la RTS 4 Casamance. “Il était malade depuis quelques temps. Il était en congé. Mais il avait repris le 21 septembre dernier’’, a confié un de ses amis à l’APS. Passionné du métier , Daouda Laye Badiane était marié et père d’une fille. Thiès info présente ses condoléances à sa famille et à toute la presse sénégalaise.