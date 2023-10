Nécrologie : Décès du Docteur Madi Attal

Les familles Attal, Sane, Daou, Gordah, Jubran ,Krébich, Gaffari, Soufan, Mazkour, Karam, Nehme, Saad, Chaudet, Cazabat, Parents et Alliés ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur cher époux, frère, beau frère, oncle, cousin, neveu, parent, patient et ami. *Docteur Madi Michel Attal* Ce samedi 07 Octobre 2023 La levée du corps aura lieu à la morgue de l'hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès le mercredi 11 Octobre 2023 à 15h, suivie de la messe à la cathédrale Sainte Anne de Thiès. À l'issue de la messe, l'enterrement se déroulera au cimetière catholique de Thiès. Les condoléances seront reçues chez sa soeur, rue Houphouët Boigny, en face de la Clinique de la Sagesse (Habib Saad) de Thiès, le lundi 09 octobre 2023 et le mardi 10 octobre de 16h à 20h, et le mercredi 11 octobre après l'enterrement au cimetière.